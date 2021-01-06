Рождество: счастье пусть придет в ваш дом, чтоб навек остаться в нем

Аргументы Недели → Общество 13+

6 января 2021, 17:13 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

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Через несколько часов наступит самый важный православный праздник – Рождество! Время обновления, надежды, веры и добра. В преддверии Рождества и в сам праздник, многие задумываются о такой «традиции», как святочные гадания. И ничего в этом «страшного» не видят. Балтийское бюро «Аргументы Недели» решило разобраться в данном вопросе.

Написать эту статью меня побудила… соседка. Именно! Практически неделю она пристает ко мне с вопросом: «А ты будешь гадать на Рождество? Хочешь же судьбу свою узнать!» На мои отговорки о том, что мне незачем «греховодить» она не реагирует, а только потирает руки и «похрюкивает» в предвкушении ворожбы в святую ночь.

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Если честно, то я слышала, что многие люди реально ждут Рождество, чтобы узнать свою судьбу, но есть и те, которые ждут эти дни, чтобы «поворожить» и «напакостить» другим…

Думаю, что все эти «традиции» идут от наших предков. Посудите сами, Рождество на Руси всегда считалось не только радостным днем, но и временем, когда можно хорошенько отдохнуть и «соприкоснуться» с неизведанным… Например, рождественские гадания. Есть легенда, что в Рождество перестают существовать грани между добром и злом, а нечисть Господь отпускает на землю, чтобы она порадовалась его рождению. Уж не могу сказать, что есть правда, но то, что нужно быть внимательными в Рождество – факт! Если можно гадать, то можно и поворожить… Не так ли?

Как обезопасить себя в этот светлый день? И стоит ли узнавать свою судьбу?

Балтийское бюро «Аргументы Недели» обратилось за комментариями к православному священнику, протоиерею Николаю, приход в Литве:

«Гадать нельзя! Ни в простой день, ни в Рождество! Такие «традиции» пришли из язычества. Есть люди, которые совершенно серьезно считают, что нормально «погадать» на святки, например. Есть правило Вселенского собора, которое указывает на недопустимость всяких гаданий православных христиан. Грех! Большой грех! Почему? Если человек пытается узнать свою судьбу, будущее, то он не доверяет Богу. А как такое возможно? Это антихристианские настроения. Есть даже и такие, кто, решив погадать, снимает с себя нательный крест. Есть те, кто считает, что это просто забава. Нет, не просто забава, а грех! Я понимаю, что языческая культура, святочные гадания упоминаются в литературе, и это создает у людей впечатление допустимости. Это неправильное мнение. Нужно идти в храм, побыть на службе, попоститься, подумать и подготовится к празднику. Нужно понимать, что Спаситель пришел в этот мир и начал свой земной путь для нашего спасения. Так зачем осквернять этот момент? Я могу сказать, что никакая нечисть не овладеет человеком, который посетит в эти дни праздничную службу, от души помолится! Это особые дни! Дни света, тепла, Рождения! Спаситель приходит в каждый дом, чтобы подарить нам счастье! И эти дни нам даны, чтобы отпраздновать приход Иисуса в наш мир!»

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Уже совсем скоро праздник постучится в дом, с Рождеством вас, с Рождеством!