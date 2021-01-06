В 2021 году в России работающие пенсионеры вновь остались без индексации пенсий

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6 января 2021, 14:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Работающие пенсионеры лишены индексации пенсий с 2016 года. Ежегодно эти выплаты обесцениваются из-за инфляции, но государство не собирается компенсировать финансовые потери пенсионеров, несмотря на принятые поправки в Конституцию.

В статье 75 обновленной Конституции РФ говорится, что в стране «осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом». Принципиально важное положение такой нормы заключается в том, что нет никакого разграничения пенсий для работающих и неработающих пенсионеров.

Когда проект поправок в Конституцию был только обнародован, предполагалось, что данная поправка об индексации пенсии распространяется и на работающих, и на неработающих пенсионеров.

Сопредседатель профильной рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева однозначно заявляла:

«Само правило сформулировано без изъятий, и возможна только конкретизация порядка в федеральном законе».

Позже власти госпожу Хабриеву поправили. Истолковано это было следующим образом:

так как индексация должна осуществляться «в порядке, установленном федеральным законом», а федеральный закон как раз и приостанавливает индексацию на период оплачиваемой работы пенсионера, то индексация не положена.

Однако такое объяснение не выдерживает никакой критики, поскольку Федеральный закон должен только определять порядок индексации, а само повышение на уровень инфляции уже предусматривается Конституцией и для работающих, и для неработающих пенсионеров.

Президент Владимир Путин привел еще один довод властей. На пресс-конференции в декабре 2020 года он назвал в качестве условия для полноценной индексации работающим пенсионерам бюджетную обеспеченность. Так, есть ли в России деньги на восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам, и сколько их нужно?

Еще в начале 2020 года правительство представило отрицательное заключение на законопроект, который предусматривал отмену моратория на индексацию пенсий работающим пенсионерам. Отмечалось, что восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам увеличит расходы Пенсионного фонда:

- в 2020 году на 368,5 млрд рублей,

- в 2021 году — на 426,4 млрд рублей,

- в 2022 году — на 524 млрд рублей.

При этом известно, что для обеспечения устойчивости пенсионной системы в свое время создавался Фонд национального благосостояния (ФНБ). На 1 декабря 2020 года ФНБ располагал 13,5 трлн рублей. Значит, денег более чем достаточно!

Если посчитать с 2016 года, когда работающие пенсионеры были лишены права на индексацию их пенсий, то за весь период, включая 2022 год, недополученные деньги составят более 2 трлн рублей. В статье 7 Конституции РФ прописано, что Россия – «социальное государство». Так кому и зачем были нужны все эти новые поправки?