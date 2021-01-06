Журналист из Челябинской области попала в страшную аварию

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6 января 2021, 14:01 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото поисково-спасательной службы

Корреспонденту газеты «Карталинская новь» Татьяне Резник требуется помощь челябинских хирургов.

Авария произошла вечером 1 января. В автомобиль Nissan, в котором находилась Татьяна, на большой скорости влетел Ford с пьяным водителем за рулем. Ford тут же загорелся. В Nissan пассажиры, сидевшие на первых сиденьях, избежали серьезных травм благодаря подушкам безопасности. Четырехлетнего малыша и его маму, которые находились на задних сиденьях вместе с Татьяной, увезли в больницу попутные автомобили. Ноги Татьяны оказались зажаты между сиденьем водителя и багажником. Из салона ее эвакуировали с помощью гидравлических инструментов.

Как сообщает «Карталинская новь», журналисту требуется серьезная хирургическая операция. За помощью к главе Карталинского района Анатолию Вдовину обращалась Светлана Зайцева, председатель Союза журналистов в Челябинской области.

Сегодня Татьяну готовили к отправке в Челябинск самолетом санавиации, но из-за погодных условий вылет не состоялся. Из областного центра в Карталы за Татьяной направлен реанимобиль. Глава района Анатолий Вдовин и Евгений Слинкин, председатель собрания депутатов, навестили Татьяну в больнице. Все эти дни лечение Татьяны контролировала главный врач Карталинской больницы Ольга Губчик.