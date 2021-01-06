В хабаровских храмах прошли рейды перед Рождеством

Аргументы Недели → Общество 13+

6 января 2021, 14:34 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Перед православным Рождеством сотрудники МЧС провели профилактические рейды в храмах Хабаровска. Также спасатели побеседовали с прихожанами.

Служителям храмов сотрудники ведомства напомнили о порядке действий при возникновении возгораний и чрезвычайных происшествий. Также спасатели проверили наличие огнетушителей и доступность эвакуационных выходов.

В МЧС подчеркнули, что в праздничный период в храмах традиционно много декоративных элементов, включая сухоцветы и еловые ветки, которые очень быстро загораются. При этом во время служб в помещении церквей зажигают свечи и лампады, что только способствует распространению огня. Потому, объяснили спасатели, в это время в храмах особенное внимание следует уделять пожарной безопасности.

Чтобы избежать ЧП, у главных храмов края будет организовано дежурство в ночь с 6 на 7 января. На рождественскую смену заступят сотрудники пожарного надзора и пожарной охраны.