Сергунина: Аудитория онлайн-занятий столичных детских технопарков в 2020 году достигла 40 тыс человек

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6 января 2021, 12:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В течение 2020 года около 40 тыс. школьников присоединились к онлайн-программам столичных детских технопарков. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на слова заммэра Натальи Сергуниной.

«Весной 2020 года столичные детские технопарки начали переводить образовательные программы в онлайн-режиме. Быстро перестроить учебный процесс и адаптировать занятия для дистанционного формата им помогли хорошая техническая оснащенность, развитость городской инфраструктуры связи и активное использование москвичами различных цифровых сервисов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в столице 18 детских технопарков, которые курирует департамент предпринимательства и инновационного развития.

«Участвовать в занятиях дистанционно для многих проще и удобнее. Это опция позволила детским технопаркам расширить свою аудиторию и сделать курсы экстерриториальными. Некоторые площадки отметили прирост слушателей не только из Москвы и регионов, но и из других стран - Казахстана, Израиля и даже США и Южной Кореи. Всего в течение прошлого года к онлайн-программам присоединились около 40 тыс. школьников», - приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Как уточняется, с момента открытия первого детского технопарка в Москве в 2016 году участниками образовательных и интерактивных проектов стали более 280 тыс. слушателей.