Глава избиркома Хабаровского края решил подать в отставку

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6 января 2021, 12:08 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Председатель ИК Хабаровского края Геннадий Накушнов заявил, что намерен покинуть должность по собственному желанию. Еще позавчера он опровергал слухи о своей отставке, однако документы на увольнение в краевой правительство были поданы еще в декабре.

- Видимо, пришло время, когда пора уходить, а уходить надо вовремя <…> Заявление я написал заблаговременно, еще 10 или 11 декабря, - передают местные СМИ слова Накушнова.

Главе региональной ИК 65 лет. Он признался, что в прошлом году перенес сложную операцию.

- Прошлые выборы подорвали мое здоровье, поэтому я принял решение написать заявление на увольнение по собственному желанию. Пусть работают теперь другие. Тем более у избирательной комиссии края истекает срок полномочий, и в апреле будет ее переформирование, - уточнил Накушнов.

По его словам, команда, созданная в крае, «сможет провести предстоящие избирательные кампании на высоком уровне». Напомним, что ближайшая предстоит уже 25 апреля. Речь идет о дополнительных выборах в Закдуму региона по Советско-Гаванскому району. Нового депутата выберут на смену скончавшемуся 13 июня 2020 года Вячеславу Фургалу. Кроме того, предстоит несколько местных кампаний. А позже – 19 сентября – Единый день голосования, когда будут выбраны депутаты в Государственную думу, а также губернатор Хабаровского края.

Напомним, что еще 4 января в соцсетях и телеграм-каналах появились сообщения о том, что Накушнов якобы покинул пост еще 1 января. Тогда глава избиркома края эти слухи опроверг.