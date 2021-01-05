Комендантский час в Латвии будет продлен

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5 января 2021, 22:01 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

4 января в Латвии завершился комендантский час: с 30 декабря после 22:00 и до 5:00 утра латвийцы не имели права покидать свои дома. Тем, кто ослушался «приказа» правительства – штраф. Видимо, «сбор финансового урожая» был настолько хорош, что правительство страны решило продлить комендантский час.

Незадолго до Нового года Кабинет министров принял решение о введении комендантского часа в Латвии. С 30 декабря по 4 января жители Латвии в период с 22:00 до 5:00 должны находиться по месту жительства, и выходить из дома только в исключительных случаях. Такой порядок будет действовать с 8 по 10 января.

Хорошо, что празднование православного Рождества не выпадает на комендантский час! Как пояснил директор канцелярии Янис Цитсковскис, 6 и 7 января – рабочие дни. И соответственно «не представляют» опасности для скопления и отдыха латвийцев.

Как может решить проблему с ковидом комендантский час?

Будет ли эта мера эффективна?

Об этом высказался латвийским СМИ главный инфекционист Минздрава Латвии Уга Думпис:

«В праздничные дни тестов было сделано меньше, поэтому истинная картина будет известна в ближайшие дни. Но, похоже, что число случаев не уменьшилось. Тем не менее утверждать, что существенные ограничения не действуют – преждевременно. Необходимо подождать 10-14 дней».

Какой штраф заплатят нарушители?

Суммы начиная от 300 евро и до 2000 евро. Как выяснилось, с 30 декабря по 4 января было выписано более 1000 протоколов. Бюджет Латвии существенно пополнился.

Правительство Латвии считает, что данная мера очень действенна и собирается далее подлить комендантский час.

Неплохое решение вопроса о пополнении обнищавшего бюджета страны.