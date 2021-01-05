Премьер-министр Латвии отправил в отставку министра здравоохранения страны

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5 января 2021, 21:05 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Кришьянис Кариньш и Илзе Винькеле, фото: соцсети

Новый год правительству Латвии принес крутые перемены: премьер-министр страны Кришьянис Кариньш сегодня, 5 января, потребовал отставки министра здравоохранения Илзе Винькеле. Почему? Что происходит в правительстве Латвии? Балтийское бюро «Аргументы Недели» разбиралось в данном вопросе.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш выразил недоверие министру здравоохранения Илзе Винькеле, и потребовал у коалиционных партий парламента выдвинуть нового кандидата. В чем же причина столь радикального решения? Как оказалось, все дело в… вакцинации. Иными словами, ситуация в стране с коронавирусом угрожающая и требуется новый министр, который будет способен «вывести страну из сложившийся ситуации». Премьер ожидает, что следующий министр здравоохранения не только подготовит план вакцинации против вируса, но будет действовать таким образом, чтобы жизнь в стране как можно быстрее вернулась в привычное русло.

«В основе должен быть четкий и понятный для общества план доступности вакцин. Уже с начала второй волны пандемии мы боремся с последствиями того, что в тот момент, когда мы могли действовать быстро и превентивно, отсутствовал четкий и понятный план. От этого страдает все общество. Дальше так продолжаться не может», - заявил премьер-министр Латвии.

Ситуация с инфицированными в стране, конечно, сложная: за последние сутки больных стало на 860 человек больше, а 30, увы, скончалось.

По мнению г-на Кариньша, ответственность за такую ситуацию несет министр здравоохранения Латвии. И министра нужно «менять»!

Как отреагировала на данное решение г-жа Винькеле?

Она приняла отставку.

«Премьер-министр как руководитель правительства имеет право потребовать отставки министра, и я обязана принять это требование», - заявила г-жа Винькеле.

Далее идут нюансы… Как оказалось, требование об отставке было неожиданностью для министра здравоохранения Латвии: она узнала об этом от коллег, поскольку премьер-министр сначала созвал заседание совета по сотрудничеству коалиции, на котором обсуждался план вакцинации. Министра здравоохранения на данное заседание… не пригласили! По мнению г-жи Винькеле, требование ее отставки является попыткой премьера Кариньша переложить ответственность и найти виновного в нескоординированном и не особо удачном управлении кризисом.

Кто же заменит г-жу Винькеле?

Премьер-министр Латвии предложил на эту должность… министра обороны страны Артиса Пабрикса.

Что по данному поводу думает сам министр обороны?

Для г-на Пабрикса такой поступок премьера стал двойной неожиданностью: во-первых, из-за того, что это произошло внезапно и без предварительного уведомления, а во-вторых, потому что г-н Кариньш не проконсультировался с самим Пабриксом.

«Я не буду замещать главу Минздрава. Считаю своим долгом отказаться от этой чести. В моем распоряжении нет механизмов, которые позволили бы эффективно реализовывать такую политику, которую ожидает общественное здоровье и которую ожидал бы премьер. В интересах государства и здоровья всего общества не раскачивать правительство. Премьеру следует взять на себя ответственность за эту роль – до тех пор, пока все недоразумения не будут улажены», - заявил министр обороны.

Как журналист-«наблюдатель» могу сказать, что я совершенно согласна с г-ном Пабриксом! Кто же сейчас из политиков захочет брать на себя такую «сомнительную» ответственность за здоровье страны? Министр обороны прекрасно понимает, что будет с его карьерой в случае неудачи… И не берет на себя ответственность в том, чего не сможет сделать. Умное решение!

Как латвийцы отнеслись к подобным изменениям?

Анна, рижанка, 28 лет: «Я просто уверена, что это не очень умное решение. Зачем снимать с должности Винькеле? Она в теме. Да и политик опытный. Конечно, сегодня сложно исправить ситуацию… Но не одна же она принимала решения? Посмотрите на эти безумные ограничения, которые ввел сам Кариньш: комендантский час, трусы, колготки, сковородку не купить! Это нормально? Как можно было додуматься до такого издевательства? Кариньшу самому пора в отставку!»

Алдис, 49 лет: «Я вспомнил один анекдот про солдатика, который спрашивает у генерала: «Так наступаем или отступаем?» А генерал отвечает: «Да х… его знает! Я руковожу!» Кариньш совершенно не знает, что делать дальше. Под его руководством, увы, страна разваливается просто, люди стали озлобленные! Какие решения он принимает? Непомерные налоги, когда безработица в стране? Запреты, которые граничат с безумием? Что происходит? Получается, что приехал «американец» в Латвию и решает все за нас! Мы колония США? Ему самому пора в отставку!»

Роман, 50 лет: «Когда же этот «вредитель» уйдет с поста? Пусть оставит Винькеле в покое! Сейчас глупо менять «коней на переправе». Проблема в том, что Кариньш не справляется с должностью премьера! Он не знает жизни латвийцев! Совершенно. Я думаю, что он «прислан» сюда, чтобы развалить окончательно страну. А потом он спокойно уедет, а та же Винькеле будет, простите, его «отходы» разгребать»

Действительно, принимаемые решения премьером Латвии, мягко говоря, странные и совершенно не соответствуют таким понятиям, как свобода, демократия, которая четко описывается в Конституции Латвии. Латвии, а не США!

«Наша цель – убедиться, что люди не встречаются без необходимости. Самое безопасное средство до вакцинации – просто не контактировать», - заявил премьер Латвии.

Позвольте, получается, что даже с родными детьми, если они живут не с вами, то встретиться нельзя? Да! Так решил премьер Кариньш! И как это по отношению к латвийцам?

Как показали последние высказывания латвийцев (опросы, социальные сети) ненависть к премьеру Кариньшу растает не по дням, а по часам. А вот мне интересно, как чувствует себя сам премьер, когда его столько людей проклинают?