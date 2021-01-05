«Ковидные паспорта». Эксперты не сомневаются в их необходимости, но вот как их получать и что они дают – вот в чем вопросы

Аргументы Недели → Общество 13+

5 января 2021, 19:15 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперты не сомневаются в необходимости «ковидных паспортов», жаркие дискуссии вызывают условия получения и их практическая польза. А если проще, то «на фига козе баян?».

Ряд экспертов считает, что получать паспорта должны не только вакцинированные граждане, но и переболевшие. И его наличие должно давать дополнительные возможности, например, право не надевать маску или перчатки, но не отменять базовые права граждан на свободу перемещений и поездки за границу.

Другие отмечают, что принцип «привит – не привит» противоречит базовой установке на добровольный характер вакцинирования, однако ЕС неофициально дала понять - въезд в содружество будет разрешен только имеющим прививки, одобренные международным сообществом, либо по результатам тестов, пишет канал «Незыгарь».

Кроме того, в Европе уже разгорается протестная гражданская инициатива и звучат разговоры о возможных судебных исках, оспаривающих «ковидные паспорта» как нарушающие принципы прав человека, а значит государствам и обществу еще предстоит выработать оптимальные режимы, этику и законодательные нормы в условиях новой реальности.