Генпрокуратура пресекла попытки поднять цены на продукты в Хабаровском крае
5 января 2021, 21:50[ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]
В ходе масштабного мониторинга, проведенного Генпрокуратурой РФ, были выявлены попытки увеличения цен на продукты с начала пандемии коронавируса. Хабаровский край оказался в числе регионов, где цены на продукты были неоправданно завышены.
В числе дальневосточных регионов, где проводились проверки и по их результатам были выявлены соответствующие нарушения, оказались Хабаровский край, Приамурье, Колыма и Камчатка. Прокурорами были пресечены попытки превышения регулируемых предельных торговых наценок к стоимости продукции, реализуемой в районах Крайнего Севера.
Всего же по стране в первом полугодии было выявлено 600 таких нарушений. Для их устранения было вынесено более 270 представлений. 330 виновных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности.
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