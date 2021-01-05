Южноуральцы лишились 500 тысяч рублей, поверив телефонным мошенникам

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5 января 2021, 18:09 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

С заявлениями о мошенничестве в отделы полиции Чебаркуля и Копейска обратились местные жители.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области, потерпевшим звонили якобы сотрудники банков и утверждали, что по их счетам совершались сомнительные операции. В общей сложности, мошенникам удалось обмануть южноуральцев на 500 тысяч рублей.

Полицейскими возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями 2 и 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Мошенникам грозит лишение свободы на срок до пяти и шести лет по этим статьям.

В настоящий момент проводятся розыскные мероприятия. В ГУ МВД по Челябинской области еще раз напоминают, что при поступлении таких звонков нужно прерывать беседу по телефону, помнить о том, что сотрудники никогда не запрашивают номеров, кодов банковских карт и паролей, присланных в СМС сообщениях. В последнее время мошенники научились применять метод подмены телефонных номеров, поэтому при любых вопросах и сомнениях необходимо самостоятельно звонить в банк по номеру, указанному на оборотной стороне карты.