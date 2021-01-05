В удаленный северный поселок Хабаровского края пустят «Нерпу»

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5 января 2021, 21:09 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В поселок Аим Аяно-Майского района Хабаровского края, где проживают порядка двух сотен человек, наконец будет ходить новый транспорт. Аэроход планируется запустить в июне 2021 года.

Аим, расположенный на берегу реки Мая, является одним из самых труднодоступных населенных пунктов ДФО. Ближайший к Аиму аэропорт – в поселке Нелькан. Оттуда уже можно добраться и за пределы района и края. Летом селяне используют лодки, а зимой – снегоходы. С 2018 года благодаря региональным властям в Аим начали летать вертолеты. Однако эти машины достаточно дороги в эксплуатации. Теперь решено запустить по этому маршруту аэроход «Нерпа-685». Его грузоподъемность 2,5 тонны, а по вместимости машина рассчитана на шестерых. Курсировать «Нерпа» будет по маршруту Нелькан – Аим.

В администрации района отмечают, что аэроход – всесезонный вид транспорта. По словам районного главы Алексея Ивлиева, передвигаться «Нерпа» способна по воде, по льду и в условиях шуги.

Стоимость такого вездехода составила порядка 9 млн рублей.