Москва обновляет диагностическую медтехнику по контрактам жизненного цикла

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5 января 2021, 16:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Москва в приоритетном порядке обновляет диагностическую медтехнику по контрактам жизненного цикла. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Сегодня более 80 процентов диагностического оборудования в столице цифровое. Оставшиеся аналоговые аппараты постепенно заменяются на современные. Это позволяет включать технику в единое цифровое медицинское пространство столицы и повышать качество диагностики. В общей базе собрано уже более шести миллионов цифровых снимков, и их число постоянно растет.

С поставкой на 2020–2023 годы закуплено более трех тысяч единиц сложного высокотехнологичного медицинского оборудования. Всего город планирует приобрести за этот срок свыше шести тысяч единиц оборудования, в том числе десятки ангиографов, несколько сотен аппаратов для компьютерной и магнитно-резонансной томографии, тысячи аппаратов для ультразвукового исследования, маммографов и техники.

В приоритете закупки оборудования напрямую у производителей по контрактам жизненного цикла с 10-летней гарантией обслуживания. Это значит, что в течение всего срока службы поставщик будет заниматься обслуживанием и ремонтом техники.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В 2020 году началась масштабная программа капитального ремонта 137 городских поликлиник. Согласно ей, городские медучреждения будут приведены к новому московскому стандарту. Для поликлиник закупают новое оборудование, а также полностью меняют коммуникации. В зданиях меняется планировка и система навигации, самые посещаемые кабинеты переносят на первые этажи. Медучреждения получат также дополниьельные энергомощности для обеспечения бесперебойной работы новейшего цифрового оборудования.

В каждом филиале пациентов будут принимать врачи восьми наиболее востребованных специальностей (терапевт, уролог, офтальмолог, оториноларинголог, кардиолог, невролог, эндокринолог, хирург), а в головных зданиях — дополнительно специалисты пяти узких направлений (аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог, пульмонолог, проктолог и инфекционист).

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, ремонтные работы не останавливались ни на один день. Именно благодаря этому, а также слаженной работе всех участников процесса незадолго до Нового года в Москве после комплексной реконструкции открыли сразу три детские поликлиники. Например, здание филиала № 2 детской городской поликлиники № 98 на Чертановской улице было построено в 1974 году. А после реконструкции учреждение стало современным и комфортным для пребывания пациентов.

Сегодня комплексная реконструкция ведется в 34 городских поликлиниках. Завершаются работы в восьми зданиях. Планируется, что в 2021 году еще десятки обновленных поликлиник примут первых пациентов.