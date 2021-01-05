Кубанские волонтёры продолжают помогать людям в новогодние праздники

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5 января 2021, 15:02 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Волонтёры Краснодарского края продолжают оказывать людям помощь даже в новогодние праздники: развозят врачей, доставляют пациентам лекарства, принимают заявки от нуждающихся по телефону.



Николай Гриценко, руководитель волонтёрского центра "Единой России", пояснил, что помощь людям требуется и в выходные, и в праздничные дни, а потому волонтёры не прекращают деятельность ни на минуту.



К примеру, депутаты гордумы Краснодара от "Единой России" Татьяна Гелуненко и Эрик Арутюнов в образах Деда Мороза и Снегурочки поздравили врачей и маленьких пациентов Детской инфекционной больницы. Комментируя маленькое новогоднее чудо главврач учреждения Нафисет Тхакушинова отметила, что такая поддержка необходима и "поднимает дух".



Колл-центр волонтёрского "Единой России" принимает заявки по телефонам: 8(918)431-02-78, 8(918)431-04-31.