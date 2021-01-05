В Москве пропал актер Олег Будрин. Родственники рассказали полиции о странном звонке

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5 января 2021, 14:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Москве пропал актер Олег Будрин, известный по ролям в фильмах "Всегда говори всегда", "Досье детектива Дубровского" и "Похороны Сталина".

Еще 1 января артист решил съездить в гости к сестре, однако до родственницы так и не добрался - сначала вернулся домой за компьютером, а потом уехал в неизвестном направлении. Целые сутки он не выходил на связь, а когда его жена Ирина Лачина позвонила сестре, выяснилось, что Олег к ней так и не приезжал.

Последний раз родственница связывалась с Олегом около 11 утра 2 января. Мужчина сообщил ей, что находится в гостинице для строителей, во время разговора сестра слышала, как женский голос сказал: "Положи трубку". Близкие актера написали заявление в полицию и сейчас его разыскивают правоохранительные органы.

Однако корреспонденту РЕН ТВ удалось дозвониться до Будрина, вот только ситуация никак не прояснилась.

- Олег Рудольфович?

- Да, - подтвердил мужской голос на другой стороне провода.

- Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вас до сих пор разыскивают. Мы с телевидения звоним...

Услышав о том, что его пропажей заинтересовались СМИ, собеседник бросил трубку. Уверенности в том, что на телефон ответил сам актер, пока нет.