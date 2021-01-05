Посажу в тюрьму недорого. Полицейский собирался «состряпать» уголовное дело на трёх невиновных человек всего за 43 000 рублей

Аргументы Недели → Общество 13+

5 января 2021, 13:11 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: из открытых источников

В Чебоксарах полицейский собирался завести уголовное дело на трёх невиновных человек за организацию занятий проституцией. Об этом его попросил знакомый не безвозмездно, но и не дорого – всего за 43 000 рублей.

Не густо, конечно, решил заместитель начальника уголовного розыска, подполковник Артур Никифоров, но перед новогодними праздниками каждая копейка на счету, а халтуры всё никак не подворачивается. Тем более, что знакомый Дмитрий Иванов помощи же просит, ну не нравятся ему эти трое – может дорожку перешли. Отчего же не посадить-то?

Вот и пообещал Никифоров, как настоящий страж закона, помочь – главное денег занесите. С ними Иванов и пришёл 23 декабря к зданию местного УМВД, чтобы передать новогоднюю премию для подполковника. Правда, праздничное настроение быстро улетучилось, когда к Никифорову подошли его коллеги и шепнули, что на него возбудили уголовное дело.

Троим несостоявшимся сутенерам сильно повезло, Никифорову, конечно, тоже, но уже меньше. Полицейского взяли до того, как он превысил свои полномочия, поэтому судить его будут только за взятку, пишет канал Baza. Но все равно как-то несерьезно, всего-то 14 тысяч за то, чтобы поломать человеку жизнь.