В городе Юности смертность в 2020 году превысила рождаемость вдвое

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5 января 2021, 14:36 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Печальная статистика по смертям обнародована отделом записи гражданского состояния Ленинского округа Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края. Как оказалось, в городе Президентского внимания в ушедшем году умирали в два раза чаще, чем появлялись на свет.

В течение года в городе скончались 4 250 человек, а родились только 2 300.

Как указывают местные СМИ, количество умерших за 2020-й существенно превышает показатели прошлых лет. Например, в 2019-м скончались 3 450 горожан.

- Последний раз четыре тысячи умерших по Комсомольску фиксировалось примерно в 1995 - 97 годах, ну а за двадцать лет моей работы такого количества смертей еще не было, - отметила начальник ЗАГС Ленинского округа Зоя Ундалова.

Стоит отметить, что на статистику, безусловно, повлияла пандемия коронавируса.

Напомним, что 4 января региональный Минздрав прекратил оповещать граждан о заболевших ковидом.