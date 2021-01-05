Врач Катулин рассказал о наиболее частых травмах россиян в новогодние праздники

Аргументы Недели → Общество 13+

5 января 2021, 12:27 [ «Аргументы Недели» ]

нога в гипсе, pixabay.com

Кандидат медицинских наук, врач-травматолог Артем Катулин рассказал, с какими травмами граждане России чаще всего обращаются к докторам в новогодние праздники и сообщил, как избежать инцидентов.

По словам травматолога, ключевыми видами травм в новогодние праздники являются травмы, полученные из-за всевозможной пиротехники, а также падений. Также россияне часто обращаются к врачам с ушибами и переломами, "заработанными" в состоянии алкогольного опьянения или во время активного отдыха на свежем воздухе.

Артем Катулин в беседе с RT заметил, что в процессе использования пиротехники необходимо применять исключительно сертифицированные изделия и полностью контролировать свои действия. Эксперт также напомнил, что в состоянии опьянения человек может упасть с высоты, сломать руку или ногу или получить травмы головы. Кандидат медицинских наук призвал граждан вести себя "аккуратно и достойно", а также посоветовал брать с собой аптечку, выбираясь на природу.