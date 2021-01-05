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Депздрав: Контракты жизненного цикла – приоритетный формат закупки медоборудования

, 11:25 [ «Аргументы Недели» ]

Депздрав: Контракты жизненного цикла – приоритетный формат закупки медоборудования
Фото: соцсети

Москва в приоритетном порядке обновляет диагностическую медтехнику по контрактам жизненного цикла. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Сегодня более 80 процентов диагностического оборудования в столице цифровое. Оставшиеся аналоговые аппараты постепенно заменяются на современные. Это позволяет включать технику в единое цифровое медицинское пространство столицы и повышать качество диагностики. В общей базе собрано уже более шести миллионов цифровых снимков, и их число постоянно растет.

С поставкой на 2020–2023 годы закуплено более трех тысяч единиц сложного высокотехнологичного медицинского оборудования. Всего город планирует приобрести за этот срок свыше шести тысяч единиц оборудования, в том числе десятки ангиографов, несколько сотен аппаратов для компьютерной и магнитно-резонансной томографии, тысячи аппаратов для ультразвукового исследования, маммографов и техники.

В приоритете закупки оборудования напрямую у производителей по контрактам жизненного цикла с 10-летней гарантией обслуживания. Это значит, что в течение всего срока службы поставщик будет заниматься обслуживанием и ремонтом техники.

ГБ

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