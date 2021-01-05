В России за сутки скончались 518 человек с коронавирусом

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5 января 2021, 11:43 [ «Аргументы Недели» ]

пробирки, pixabay.com

За прошедшие сутки на территории России скончались 518 человек, зараженных коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, в частности, 75 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Москве, 73 - в Санкт-Петербурге, 22 - в Московской области. В общей сложности с начала пандемии в России жертвами коронавируса нового типа стали 59 506 человек.

Ранее сегодня стало известно, что на территории Российской Федерации за прошедшие сутки выявили 24 246 случаев заражения COVID-19.