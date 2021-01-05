Челябинские библиотекари составили топ популярных книг по психологии

Аргументы Недели → Общество 13+

5 января 2021, 10:12 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ] Источник: Полит74

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Эти книги чаще других читают посетители Челябинской областной научной библиотеки.

Рейтинг подготовлен по просьбе агентства «Полит74». На первом месте – «Не ной», «Ни сы», «Не тупи» Джен Синсеро. Эта книга-тренинг для ежедневной работы над собой. Джен Синсеро – популярный автор мотивационных бестселлеров. Издание The New York Times считает его автором № 1 в этой нише.

На втором месте рейтинга – Мишель Броди «Давай больше не ссориться. 12 принципов семейных ссор и инструкции по их прекращению». Это книга для тех, кто с трудом вынес несколько месяцев самоизоляции.

На третьем месте – книга детского и семейного психолога Анны Быковой «Самостоятельный ребенок, или Как стать «Ленивой мамой».

На четвертом – «Сила подсознания» Джо Диспенза. Это известный нейробиолог, исследователь, автор четырех бестселлеров. Он обещает изменить вашу жизнь за очень короткий срок.

Замыкает рейтинг книга «Спасать или спасаться?» от Мелоди Битти. Она объясняет своим читателям, как избавиться от созависимости, как перестать контролировать чужую жизнь и заняться своей.