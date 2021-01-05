В подвале челябинского дома замуровали кошек

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5 января 2021, 08:36 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ] Источник: «Вечерний Челябинск»

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Сотрудники управляющей компании заварили все продухи в доме и ушли на каникулы.

Обеспокоенные жильцы дома по улице Вандышева, 6а, обратились в редакцию «Вечернего Челябинска» за помощью. По словам Владимира Засекина, вот уже несколько дней из подвала раздаются жалобные крики нескольких котят и кошек. Сотрудница управляющей компании «Квартал» заявила, что слесарь выйдет только после праздников.

«Я как смог, накидал туда немного корма, чтобы животные могли хоть что-то покушать, но долго ли они там проживут», – цитирует Владимира Засекина «Вечерний Челябинск». Журналист издания дозвониться до управляющей компании тоже не смог, а в аварийной службе от него отмахнулись, мол, звоните после праздников.

Между тем, согласно постановлению правительства от 23 ноября 2019 года заваривать все продухи подвалов домов нельзя – хотя бы один из них должен быть открыть всегда. В зоозащитной организации «Шанс» посоветовали снять на видео заваренный продух, а потом сломать его. Подробную рекомендацию о том, как действовать в таких случаях жильцам, можно посмотреть на сайте «Вечернего Челябинска».