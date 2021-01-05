Светлана Рожкова: Любовь – это Бог!

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5 января 2021, 00:40 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Светлана Рожкова

Мне всегда нравится разговаривать с артисткой разговорного жанра Светланой Рожковой: искрометный юмор, глубина ответов, оптимизм и вера во все самое лучшее! Даже тогда, когда мир в «ковидной» печали. Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели» новогоднее интервью со Светланой Рожковой.

-Светочка, позволь поздравить тебя с Новым годом и пожелать всем нам здоровья, благоденствия и «свободы» от коронавируса. Как ты «распрощалась» с прошедшим годом?

-Вот так и распрощалась! Спасибо за позитивное поздравление. Нам всем бы здоровья и благоденствия! Что могу сказать об ушедшем годе? Конечно, он повлиял и на меня тоже. Не могу сказать, что все со знаком «минус»: отдохнула от сцены, занялась, наконец, своим садом, стала «развивать» для себя социальные сети, много думала… Было и на это время. Научилась ценить то, чем владела… приобрела антитела… Да! Но главное – не разучилась шутить!

-Светочка, тогда поговорим о… любви…

-Поговорим!

-А ты можешь понятие любовь «облечь» в некую словесную форму?

-Я думаю, что любовь правит миром! Важнее, наверное, только сама жизнь… Любовь – это Бог! Для меня очень важно любить и быть любимой. Как-то так!

-Через пару дней наступит православное Рождество! Время таинств, чудес. Будешь отмечать Рождество?

-Конечно! Для меня Рождество – Свет! Это обновление мира! Именно. Очень важный праздник для моей семьи. Торжество самой жизни, рождение Веры, Надежды, Любви! Мы всегда отмечаем Рождество… Дважды! Католическое и православное. Бог же един!

-Света, а что ты ждешь от Нового года? Только откровенно!

-От Нового года жду Стабильности! Жду Мира, чтобы закончилась пандемия и мы все зажили бы своей обычной жизнью. Хочу, чтобы у моих дочек все хорошо сложилось бы с личной жизнью, с работой. И очень хочу пожелать мои зрителям, людям – любите друг друга, цените то, что имеете и, конечно, не унывайте! Больше юмора и оптимизма! Точно! Я вам в этом помогу… Обязательно! С Новым годом!

-Благодарю.