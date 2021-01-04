В Челябинске убит бизнесмен, получивший медаль от Владимира Путина

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4 января 2021, 18:28 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ] Источник: ЧелябинскСегодня

Фото pixabay.com

Владельца магазина «Мир танков и самолетов» Артема Павлова неизвестный убил топором на рабочем месте.

Как сообщает «ЧелябинскСегодня», ЧП произошло днем 31 декабря в магазине игрушек, который находится по адресу: ул. Цвиллинга, 35а. Мужчину госпитализировали, но спасти его не удалось.

В декабре 2020 года погибший получил от президента медаль «Танкоград-Челябинск» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Артем Павлов был председателем военно-исторического клуба «Дивизион».

Как пояснил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков, возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 105 УК РФ, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.