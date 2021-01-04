В Перми найден мертвым с пистолетом в руке бывший начальник колонии «Белый Лебедь»
4 января 2021, 18:05[ «Аргументы Недели» ]
В Перми в собственной машине найден мертвым бывший начальник колонии «Белый Лебедь Ашот Саркисян. Накануне он на своем Toyota Land Cruiser попал в ДТП, его машина врезалась в Ford Focus. Пассажирка автомобиля серьезно пострадала и попала в больницу.
На следующий день главу ИК для пожизненно осужденных нашли в машине с пистолетом в руке, следствие предполагает, что силовик застрелился. Возможно, это происшествие стало последней каплей, ведь в 2019 сына Ашота, майора Эдгара Саркисяна осудили за взяточничество и отправили на 7 лет в колонию строгого режима.
Сейчас по факту гибели экс-начальника ИК проводится проверка, сообщает URA.RU
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