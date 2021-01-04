ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Перми найден мертвым с пистолетом в руке бывший начальник колонии «Белый Лебедь»

, 18:05 [ «Аргументы Недели» ]

В Перми найден мертвым с пистолетом в руке бывший начальник колонии «Белый Лебедь»

В Перми в собственной машине найден мертвым бывший начальник колонии «Белый Лебедь Ашот Саркисян. Накануне он на своем Toyota Land Cruiser попал в ДТП, его машина врезалась в Ford Focus. Пассажирка автомобиля серьезно пострадала и попала в больницу.

На следующий день главу ИК для пожизненно осужденных нашли в машине с пистолетом в руке, следствие предполагает, что силовик застрелился. Возможно, это происшествие стало последней каплей, ведь в 2019 сына Ашота, майора Эдгара Саркисяна осудили за взяточничество и отправили на 7 лет в колонию строгого режима.

Сейчас по факту гибели экс-начальника ИК проводится проверка, сообщает URA.RU

БИ

Экономика

Российские эксперты предсказывают существенный рост инфляции уже в первые месяцы 2021 года

Резкий рост инфляции произойдет в России уже в первые месяцы 2021 года

По оценкам ведущих аналитиков из крупнейших банков и рейтинговых агентств, инфляция в России по итогам 2021 года составит 3,6%. По прогнозам Центробанка РФ, темпы роста цен будут зафиксированы в диапазоне от 3,5 до 4%.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью