Парки столицы приглашают на онлайн-концерты и рождественские мастер-классы

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4 января 2021, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]

Парки Москвы подготовили насыщенную онлайн-программу к рождественским праздникам. 6 и 7 января опубликуют новые видеолекции и мастер-классы, а также организуют трансляции праздничных концертов. Увидеть их можно на официальных страницах аккаунтов парков в соцсетях. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В материале, в частности, отмечается, что в музее-усадьбе «Кусково» расскажут о фаянсовой фабрике «Алуминиа». Ее основали в 1863 году инженер А. Шиотт и руководитель производства В. Эдвардс. Лекцию посвятят изделиям фабрики из коллекции музея. Среди них вазы, блюда, тарелки, которые поступили в собрание из Оружейной палаты и Политехнического музея и сейчас представляют особую гордость музея-усадьбы «Кусково». Видео опубликуют 6 января в 15:00 на YouTube-канале музея.

Познакомиться с историей празднования Рождества можно на онлайн-занятии в школе юного археолога Бабушкинского парка. 6 января в 12:00 участникам прочтут лекцию и сыграют с ними в традиционные рождественские игры. Мероприятие рассчитано на детей старше пяти лет. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Сделать подарок к празднику предлагает парк «Северное Тушино». 6 января в 12:00 на страницах парка в соцсетях «ВКонтакте», «Фейсбук» и «Инстаграм» пройдет мастер-класс по вырезанию из бумаги «Вытынанка. Рождественская открытка». Для работы необходимо приготовить белую и цветную бумагу, клей и ножницы.

Еще одну традиционную поделку помогут изготовить на мастер-классе «Рождественский ангел» в Таганском парке. Участникам понадобится фатин, теннисный шар, бисер, декоративная лента, нитки, иголка. Видео опубликуют 7 января в 12:00 на страницах парка в соцсетях «ВКонтакте», «Фейсбук» и «Инстаграм». А 7 января в 15:00 здесь устроят «Крещенский вечерок». Для зрителей выступят воспитанники фольклорной студии «Подсолнух» и исполнят старинные колядки.

В музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино» подготовили видеолекцию о церкви Влахернской Иконы Божией Матери. Участников познакомят с историей православного храма и расскажут о его архитектурных особенностях. Лекцию опубликуют 7 января в 16:00 на страницах музея-заповедника в социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбук» и «Инстаграм».

Послушать рождественские и новогодние песни можно на онлайн-концертах в парке «Фили» и Лианозовском парке. 7 января в 16:00 на YouTube-канале парка «Фили» выступят группы «Ярилов зной» и «Талица», а также музыкант Павел Фахртдинов и другие артисты. Они исполнят традиционные фольклорные песни и авторские композиции. А 7 января в 18:00 на страницах Лианозовского парка в соцсетях «ВКонтакте», «Фейсбук» и «Инстаграм» опубликуют запись выступления артистов образцового эстрадного театра «Альт».

Свои праздничные онлайн-программы также подготовили библиотеки, музеи и культурные центры Москвы. В их аккаунтах в соцсетях практически ежедневно публикуют новые мастер-классы, лекции, онлайн-квесты и видеоэкскурсии по самым интересным уголкам столицы. Здесь можно познакомиться с биографиями известных людей и необычными историческими фактами, узнать о книжных новинках и выбрать новое хобби.