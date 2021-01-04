В Челябинской области возвели 10 новостроек для жителей аварийных домов
4 января 2021, 15:14[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Еще два новых дома будут сданы в начале этого года.
Как сообщает пресс-служба правительства Челябинской области, в общей сложности за минувший год построено свыше 40 тысяч кв. метров жилья. В нем будут жить 1400 южноуральцев.
Два десятиэтажных дома построены в Челябинске, еще один в – поселке Новосинеглазовский, трехэтажный дом – в Увельском районе, пятиэтажный – в Кыштыме, два десятиэтажных дома – в Троицке, два пятиэтажных – в Верхнем Уфалее. Кроме это, для жителей аварийных домов в Магнитогорском, Миасском, Кыштымском, Пластовском городских округах покупались новые квартиры.
В 2021 году будут сданы в эксплуатацию два дома в г. Юрюзань (Катав-Ивановский район). Продолжится строительство жилья в Копейске, Златоусте, Кыштыме, Миассе. Это позволит получить еще 10 тыс. кв. метров нового жилья.
За 2019-2020 гг. новые квартиры получили 2250 южноуральцев.
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