В Челябинской области возвели 10 новостроек для жителей аварийных домов

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4 января 2021, 15:14 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Вячеслава Шишкоедова («Южноуральская панорама»)

Еще два новых дома будут сданы в начале этого года.

Как сообщает пресс-служба правительства Челябинской области, в общей сложности за минувший год построено свыше 40 тысяч кв. метров жилья. В нем будут жить 1400 южноуральцев.

Два десятиэтажных дома построены в Челябинске, еще один в – поселке Новосинеглазовский, трехэтажный дом – в Увельском районе, пятиэтажный – в Кыштыме, два десятиэтажных дома – в Троицке, два пятиэтажных – в Верхнем Уфалее. Кроме это, для жителей аварийных домов в Магнитогорском, Миасском, Кыштымском, Пластовском городских округах покупались новые квартиры.

В 2021 году будут сданы в эксплуатацию два дома в г. Юрюзань (Катав-Ивановский район). Продолжится строительство жилья в Копейске, Златоусте, Кыштыме, Миассе. Это позволит получить еще 10 тыс. кв. метров нового жилья.

За 2019-2020 гг. новые квартиры получили 2250 южноуральцев.