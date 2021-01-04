«На Урале живут одни дебилы», в сети вспоминают слова Жириновского и предлагают привлечь за клевету и экстремизм

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4 января 2021, 14:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: из открытых источников

Пользователи сети вспоминают слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского и предлагают привлечь его за клевету и экстремизм. Тем более, что приятые депутатами Госдумы новые законы позволяют говорить даже об уголовной ответственности за заведомо ложную информацию, размешенную в публичном поле. А срока давности по этим статьям не предусмотрено.

Напомним, в интервью каналу «Совершенно секретно». Жириновский говорил о неспособности Михаила Горбачева и Бориса Ельцина эффективно управлять страной и объяснял это их происхождением. В частности, по мнению парламентария, на Урале «вообще тупое население». «Там дебилы живут. От Перми до Екатеринбурга — это страшное. Это население дебильное. Оно, может быть, здоровое, но если взять его по интеллекту, то он тупой до упора», — сказал Жириновский, отметив, что делать такие выводы ему позволяет многолетний опыт путешествий по стране.

«Ну так в чем проблема? Музыку не ту ВКонтакте разместил десять лет назад – штраф, а тут весь народ назвал дебилами. Значит идем в суд!», «Да половина России - это сельские жители, значит полстраны необразованные дураки?», «Так о нас думают все чиновники и депутаты, просто Жириновский это озвучил», - комментируют слова депутата пользователи сети.