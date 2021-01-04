Медики против Роспотребнадзора. «Принудительная вакцинация – преступление против народа», заявили в Независимой ассоциации врачей

Аргументы Недели → Общество 13+

4 января 2021, 13:28 [ «Аргументы Недели» ]

Почти 100 человек из Независимой ассоциации врачей, Лиги защитников пациентов и других организаций пришли в офис Роспотребнадзора, чтобы встретиться с его главой - Анной Поповой и обсудить действия властей в связи с эпидемией коронавируса.

Представители общественных организаций заявил, что в течение полугода писали письма и пытались связаться с чиновниками, чтобы понять, на основании каких исследований они дают свои рекомендации, например, по масочному режиму, но не получали никаких ответов, кроме отписок. А потому осталась единственная возможность добиться встречи – практикующие врачи, эпидемиологи, эксперты, кандидаты и доктора медицинских наук хотели задать вопросы лично Поповой. Но и это не сработало: чиновница к людям не вышла.

«Официально заявляем о том, что масочный режим, принудительная вакцинация, которая объявлена по всей стране под страхом увольнения – это нарушения всех конституционных норм, всех законодательных актов, существующих в нашей стране – все это преступление против народа России. Всеобщая иммунизация это в прямом смысле уничтожение людей. Мы имеем дело с глобальным фашизмом и противостоять этому возможно только объединившись», - записали видеообращение представители Ассоциации.

Напомним, ещё осенью группа учёных, не согласных с действиями Роспотребнадзора, подготовила судебный иск к ведомству. Так, профессор Александр Редько, доктор медицинских наук, председатель Санкт-Петербургской ассоциации медработников, обвинил надзорный орган в бездумных, неграмотных распоряжениях в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.