Бригады «Социального патруля» помогают бездомным круглосуточно, даже в праздники

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4 января 2021, 13:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Помощь бездомным людям в столице оказывается круглосуточно даже в праздничные дни. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Получить ночлег, одежду, пообщаться со специалистами и вместе найти выход из трудной жизненной ситуации жители могут в Центре социальной адаптации имени Е.П. Глинки и его филиалах «Ясенево», «Косино-Ухтомское», «Дмитровское», «Востряково».

В центре всегда есть свободные места, информация обновляется каждый день.

На Иловайской улице, в доме 2 работает два пункта оказания срочной социальной помощи. В одном из них общественные организации ежедневно кормят нуждающихся. Бездомные люди могут также просто согреться, выпить чая, посмотреть телевизор и получить консультации специалистов.

«У добрых дел не бывает выходных дней. Мы продолжаем оказывать поддержку попавшим в беду людям в прежних объемах. Кроме центра, его филиалов и пунктов оказания срочной социальной помощи, у нас работает пять мобильных пунктов обогрева рядом с площадями возле Белорусского, Киевского, Курского, Павелецкого и Ярославского вокзалов. Отсюда людей, готовых принять помощь в решении их трудной жизненной ситуации, отвозят в Центр социальной адаптации», — рассказала Ольга Павличева, директор Центра социальной адаптации имени Е.П. Глинки.

Для работы с людьми на улицах города работает служба «Социальный патруль». Ее сотрудники помогают на улицах города людям, которым требуется помощь, и принимают сообщения о них от неравнодушных жителей. Особенно эта работа необходима зимой, когда несколько часов на морозе могут стоить жизни.

«Страшно оказаться в чужом городе одному без документов и денег. Таких случаев, к сожалению, очень много. Зимой вовремя не оказанная помощь и вовсе может стоить человеку здоровья и жизни. В алкогольном опьянении легко замерзнуть или получить обморожение. Благодаря нашей службе очень многие бездомные люди живы, здоровы, некоторые вернулись к родным», — рассказала Елена Быкова, сотрудница мобильной службы «Социальный патруль».

За ее плечами много добрых историй — Елена любит свою работу и гордится ей. Самой запоминающейся в практике стала история дедушки, который приехал к друзьям в столицу, но забыл нужный адрес. Когда Елена Быкова встретила мужчину на привокзальной площади, он уже несколько дней ничего не ел и ночевал на улице. История закончилась хорошо: в Центре социальной адаптации пожилому человеку дали чистую одежду и накормили, а затем купили ему билет в родной город.

В новогодние праздники бригады «Социального патруля» продолжают активную работу. Чтобы справляться с ней на отлично, нужен профессионализм, человеческое участие и искреннее желание помогать людям.

«Узнаем, почему человек остался без крова, и рассказываем, как с нашей поддержкой можно выйти из сложившейся ситуации. Я обожаю свою работу! Чувствую себя полезной и испытываю радость, когда нашу помощь принимают и человек возвращается к нормальной жизни», — отметила Мария Назарова, которая работает в составе мобильной службы «Социальный патруль» уже более шести лет.

Иногда достаточно одной беседы, чтобы вдохновить человека на изменения. В практике Марии Назаровой подобных историй множество. Женщина вспоминает, как однажды уговорила бездомного человека обратиться за помощью к наркологу, а через некоторое время увидела, как он уже сам помогает нуждающимся на вокзале и раздает еду.

Непростая эпидемиологическая ситуация внесла коррективы в работу социальных служб. Бригады «Социального патруля» интересуются самочувствием у бездомных людей, выясняя возможные признаки заболевания, а в пунктах оказания социальной помощи посетителям измеряют температуру и выдают антисептики.

«Мы измеряем температуру людям, которые получают помощь в Центре социальной адаптации имени Е.П. Глинки и его филиалах, а также в пунктах оказания срочной социальной помощи и в мобильных пунктах, расположенных на привокзальных площадях, проводим дополнительную дезинфекцию в учреждениях, обеззараживание воздуха, работаем в масках и перчатках. Также выдаем антисептики нашим подопечным и напоминаем о профилактике и защите от вирусных инфекций», — добавила директор центра Ольга Павличева.

Помочь бездомному человеку можно, позвонив в службу «Социальный патруль» по телефонам: +7 (499) 357-01-80, +7 (495) 720-15-08.