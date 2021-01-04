Платные камеры в украинских тюрьмах дают неплохой новогодний доход

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4 января 2021, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

С момента создания платных камер в следственных изоляторах общая сумма поступлений превысила 2 млн гривен, сообщил министр юстиции Денис Малюська. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс Украина».

«Под Новый год сумма поступлений от платных камер уже превысила 2 миллиона гривен», - написал Малюська в соцсети Facebook в понедельник. Он также продемонстрировал фото отремонтированной платной камеры на 22 человека в Киевском следственном изоляторе. «Себестоимость: 67 450 гривен. Ну и традиционно напоминаю, за этот ремонт уплачено 0 (ноль) гривен налогоплательщиков», - добавил министр.

Напоминаем, 8 мая 2020 года Малюська сообщил, что в украинских следственных изоляторах запущена услуга платных камер с улучшенными условиями размещения. Он написал на своей странице в Facebook, что первым в этом деле стал Киевский СИЗО - заработали четыре камеры: одна двухместная, одна трехместная и две четырехместные. Остальные украинские СИЗО переняли инициативу чуть позже. Стоимость размещения в Киеве зависит от срока, за который осуществляется оплата: 2 тыс. грн в сутки, 8 тыс. грн за неделю и 12 тыс. грн в месяц.

По словам министра, целью введения услуги платных камер является ликвидация коррупции и дополнительное финансирование для следственных изоляторов. Теперь украинские уголовники могут официально находиться под стражей с комфортом.