Хабаровский блогер заявил, что Хабаровский край прорвал информационную блокаду

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4 января 2021, 13:51 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Хабаровский блогер и депутат Александр Каян обратил внимание на то, что в Хабаровске с первых дней 2021 года заговорили федеральные СМИ. Краевая столица перестала быть для федерального центра «городом, которого нет», заметил Каян, указав, что журналисты активно подхватили информацию, распространенную хабаровской мэрией о том, что «фургальские» митинги в регионе якобы прекратились.

- Такое чувство, что они (администрация Хабаровска – прим. ред.) хотят отчитаться перед кем-то, что митинги закончились. Митинги переросли в глубинный протест. Он никуда не делся. Эти митинги, они как прекратились, так и могут опять начаться, потому что митинг не спланированный, это зов сердца, - рассказал Каян в эфире радио «Эхо Москвы».

Он добавив, что заявления чиновников о якобы завершившихся протестных акциях злят народ.

- Не приходится говорить о том, что федеральные власти объективно понимают ситуацию в Хабаровском крае, потому что в отчетах принято писать так, как выгодно местным властям, - сказал блогер.

Напомним, что Александр Каян вышел из рядов ЛДПР после ареста Фургала. Позже он получил известность как блогер, освещая протесты и ситуацию вокруг арестованного бывшего губернатора.

2 января в центре Хабаровска состоялась очередная акция в поддержку арестованного по подозрению в организации убийства 15-летней давности Сергея Фургала. Пресс-служба администрации краевой столицы, тем не менее, написала на официальном сайте мэрии, что протесты в городе завершились. На самом же деле акция состоялась, но не в привычном формате: после сбора на ее традиционном месте – площади Ленина напротив здания краевого правительства – участники митинга не устроили шествия по центральным улицам, как это происходило на протяжении пяти месяцев. Отметим, что сейчас в Хабаровске тридцатиградусные морозы.