Блогер Илья Варламов назвал Хабаровский край самым боевым российским регионом

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4 января 2021, 13:47 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Подводя итоги 2020 года, известный блогер-урбанист Илья Варламов назвал Хабаровский край самым боевым регионом.

Варламов удивлен количеством человек, выходящим на улицы краевой столицы в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала.

- Фургала обвинили в организации нескольких покушений на убийство, но жители края сочли дело не уголовным, а политическим. Причина - рейтинг его был выше президентского. Поэтому на акцию в поддержку Фургала вышли от 10 до 50 тысяч человек, а через неделю количество митингующих выросло до 80 тысяч. Это просто невиданный масштаб для Хабаровска. Акции прошли и в других городах региона. Однако это не помешало снятию Фургала в связи с утратой доверия, - отметил Варламов.

Варламов также упомянул и назначенного врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева, подчеркнув, что тот не стал встречаться с протестующими. Кроме того, блогер напомнил, что краевые депутаты от ЛДПР сначала объявили о своем выходе из партии в знак протеста, но потом передумали.

Варламов посещал Хабаровск в конце ноября и заметил, что город становится все хуже. Говоря о хабаровских бараках, Варламов сказал, что люди в Хабаровске «живут, как скот».