Собянин рассказал о развитии ряда знаковых проектов столицы в 2020 году

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4 января 2021, 11:05 [ «Аргументы Недели» ]

Мэр Москвы Сергей Собянин, фото соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги значимых достижений города в ушедшем, 2020 году. Об этом он написал в своем персональном блоге.

«2020-й прошел под знаком борьбы с коронавирусом. Однако не пандемией единой жила Москва в уходящем году. Было сделано много хорошего, а новые станции метро, дороги, развлекательные центры, школы и поликлиники будут хорошо служить многим поколениям москвичей», - написал мэр.

Так, в марте была полностью открыта Некрасовская линия метро. Действующий участок «Некрасовка – Косино» продлили до «Лефортово», а в декабре – и до «Электрозаводской». Новый радиус сделал город ближе для одного миллиона человек – жителей московских районов Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки, а также подмосковных Люберец и других близлежащих городов Московской области. Несмотря на пандемию, станциями Некрасовской линии воспользовалось уже более 30 млн пассажиров.

Также в прошлом году был запущен поезд нового поколения «Москва-2020». «Современный, комфортный, красивый – таким стал поезд нового поколения «Москва-2020», созданный мытищинским «Метровагонмашем». Первые новые поезда уже перевозят пассажиров на Кольцевой и Калужско-Рижской линиях. В ближайшие годы Московский метрополитен получит еще более 1 тыс. вагонов нового поколения «Москва-2020». Доля современных моделей в вагонном парке достигнет 80%. Российская столица будет иметь самый молодой подвижной состав в сравнении с метрополитенами Европы и Америки», - подчеркнул Собянин.

Помимо прочего, 2020-й год стал прорывным в развитии инфраструктуры наземного метро - МЦД. «Вместе с РЖД и правительством Московской области мы открыли 15 новых и реконструированных станций на существующих и перспективных диаметрах. Вместо типичных ж/д остановок без удобств теперь пассажиров встречают полноценные городские вокзалы – с навесами на всю длину платформ и современными пассажирскими терминалами с эскалаторами и лифтами. Еще несколько десятков станций наземного метро находятся в стройке и будут открыты в ближайшие годы, многие – уже в 2021 году», - рассказал мэр.

Также за 10 лет московские строители достигли знакового рубежа - 1 тыс. км новых дорог за 10 лет. Только в том году было построено 115 км дорог, 23 искусственных сооружения и 22 пешеходных перехода. В их числе новая, 24-я вылетная магистраль столицы – проспект Генерала Дорохова; транспортная развязка на пересечении Волоколамского шоссе и МКАД; путепровод через ж/д пути МЦК от ул. Пруд-Ключики до ул. 1-я Фрезерная; ряд крупных объектов в Новой Москве.

«И не в последнюю очередь благодаря масштабному дорожному строительству – доля перегруженных участков на магистральной сети за 10 лет сократилась на 18%. А среднее время поездки уменьшилось на 9 минут», - подчеркнул Собянин.

Кроме того, мэр отметил важность таких событий жизни города как завершение реконструкции Северного речного вокзала, открытие крупного тематического парка развлечений «Остров мечты», старт масштабной программы реконструкции поликлиник, продолжение успешной реализации программы реновации, запуск цифрового туристического сервиса RUSSPASS.