В Хабаровском крае идут операции «Елочка» и «Лес»

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4 января 2021, 10:56 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Тайгу Хабаровского края патрулируют инспекторы и сотрудники правоохранительных органов на предмет обнаружения браконьеров, вырубающих хвойные деревья.

Две мобильные группы действуют в рамках операции «Елочка». В состав групп вошли работники краевых лесничеств, комитета лесного хозяйства, правоохранители.

Особенное внимание уделяется участкам, расположенным рядом с дорогами – на них чаще всего орудуют «черные лесорубы». Также инспекторы усиленно следят за хвойными «молодняками».

За вырубку хвойных злоумышленникам грозит и административная, и уголовная ответственность.

Отметим, что помимо «Елочки» в регионе идет масштабная операция «Лес». Стартовала она еще в ноябре 2020-го. В ходе проведения этой операции также выявляются браконьеры, орудующие на территории Хабаровского края.