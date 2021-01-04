В Хабаровском крае идут операции «Елочка» и «Лес»

4 января 2021, 10:56[ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]
Тайгу Хабаровского края патрулируют инспекторы и сотрудники правоохранительных органов на предмет обнаружения браконьеров, вырубающих хвойные деревья.
Две мобильные группы действуют в рамках операции «Елочка». В состав групп вошли работники краевых лесничеств, комитета лесного хозяйства, правоохранители.
Особенное внимание уделяется участкам, расположенным рядом с дорогами – на них чаще всего орудуют «черные лесорубы». Также инспекторы усиленно следят за хвойными «молодняками».
За вырубку хвойных злоумышленникам грозит и административная, и уголовная ответственность.
Отметим, что помимо «Елочки» в регионе идет масштабная операция «Лес». Стартовала она еще в ноябре 2020-го. В ходе проведения этой операции также выявляются браконьеры, орудующие на территории Хабаровского края.
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