Где отдыхает губернатор Челябинской области в новогодние праздники

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4 января 2021, 09:29 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Алексей Текслер неоднократно подчеркивал, что проведет их вместе с семьей, не выезжая за пределы региона.

Третьего января Алексей Текслер вместе с супругой Ириной посетили Магнитогорский театр оперы и балета, где прошел концерт «Новогодняя музыкальная гостиная». В концерте были задействованы солисты, хор, балет. На сцене исполнили арии известных опер, оперетт, мюзиклов, романсы и песни русских и зарубежных композиторов.

В декабре 2020 года глава Челябинской области отмечал, что обязательно побывает вместе с семьей на южноуральском горнолыжном курорте. Тогда команда губернатора подготовила для подписчиков в Instagram информацию об 11 курортах области.

«Этой зимой по понятным причинам многие проведут каникулы дома. И это хороший повод освоить новый вид спорта, да и просто выбраться погулять — в горах отличные виды, свежий воздух», – сообщал он в своем блоге.