Не все птицы и городские животные переживут громкие новогодние праздники

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3 января 2021, 23:26 [ «Аргументы Недели», Мария Шарковская, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Шумные и веселые новогодние праздники невозможно представить себе без фейерверков. Согласитесь это зрелище завораживает палитрой огней и разнотонных громких звуков бодрит и поднимает настроение. Мы с восторгом наблюдаем метаморфозы вспышек, радуемся грохоту взрывав и хлопков, совершено, не думая о том, как эту особую часть нашего веселья переживают птицы и животные, домашние и дикие.

Человеку стоит задуматься о том, что для фауны фейерверки весьма пагубны. Даже домашние питомцы воспринимают хлопки петард и вспышки салюта как экстремальную опасность, приводящую их в панику, а что говорить о диких животных и птицах. Весь мир облетело печальное известие нового года в Риме 1 января выпал дождь мертвых птиц. Сотни скворцов погибли из-за фейерверка, об этом написало издание Roma Today. Тушки птиц были обнаружены в различных районах города. Громкие звуки и вспышки заставили скворцов паниковать, они теряли ориентацию в полете бились в стекла и стены. Как показали дальнейшие исследования, многие из них погибли от разрыва сердца. К такому результату приводит страх, перед непонятным для них явлением. Зоозащитники в очередной раз призвали запретить широкую продажу пиротехники. Но, к сожалению, эту инициативу будет сложно воплотить в жизнь. Кстати, дожди мертвых птиц во время новогодних праздников неоднократно фиксировалось в Германии и других странах Европы.

Орнитолог Вадим Мишин, возглавляющий проект «Орнитарий» рассказал газете «Вечерняя Москва». Пиротехнические средства, которые москвичи используют во время зимних каникул, так пугают птиц, что те получают травмы и теряют оперение. От него также стало известно, что из-за взрывов у птиц могут начаться дыхательные спазмы. Пернатых, которые содержатся в Зоопарках, в вольерах, приходится даже привязывать, чтобы они в панике и в стрессе не бились о прутья клеток. Он описал ужасный случай, происшедший в столице Чехии – Праге. Во время праздничных фейерверков над рекой Влтава погибли лебеди. По трагической случайности пиротехнические ракеты были запущены в тот момент, когда эти прекрасные птицы пролетали мимо. Взрывы и яркие вспышки ослепили и оглушили птиц, они начали падать, часть из них погибла, многие получили жуткие увечья. Часть раненых лебедей удалось спасти зоозащитникам. В подобную ситуацию могут попасть и перелетные птицы, которые в последнее время остаются зимовать в Москве.

Те из нас, кто держат домашних питомцев подтвердят мои слова. Фейерверки, которые наполняют каждый новогодний праздник кошки, собаки и другие животные воспринимаю со страхом, некоторые паникуют, начинают метаться по квартире другие прячутся в укромные места. Порой собаки во время прогулки в панике убегают от хозяев и затем их нет никакой возможности найти. С таким же страхом огни и гром пиротехники воспринимают дикие и уличные животные. Многие из них получают увечья и травмы от огня фейерверков.

Президент центра защиты животных «ВИТА» Ирина Новожилова заявила агентству «Интерфакс»: «Собака может убежать очень далеко, и в результате пополнит армию бездомных животных. Доброхотов, которые будут искать хозяев, развешивать объявления, не так много. 99% убежавших собак не будут найдены». Стоит добавить, что неприспособленные к уличной жизни домашние питомцы, как правило быстро погибают. Ветеринарные клиники в новогодние праздники работают с максимальным напряжением. Зачастую животные оказываются в руках ветеринаров в ужасном состоянии, многие умирают, выходить удается далеко не всех. Специалисты приводят примеры, когда животные в панике метаются по улице и получают жуткие травмы, некоторые умирают от разрыва сердца, есть случаи, когда фейерверки полностью или частично ослепляли домашних питомцев.

Из Кишинева 3 января поступило сообщение, что животные, содержащиеся в городском зоопарке, были так напуганы новогодними фейерверками, что отказались принимать пищу. «Из-за взрывов петард и фейерверков звери отказывались есть три дня. Только сегодня начали есть. А один страус перепрыгнул через ограждение и поранился. Теперь его выхаживает ветеринар», — рассказал директор зверинца Алексей Ханцацук местным СМИ.

Есть и обнадеживающая информация. На эти новогодние праздники в Москве было организованно дежурство бригад ветеринарной неотложной помощи. К тому же, с 1 января 2021 года применение опасных пиротехнических изделий на территории России запрещено, правда далеко не все об этом осведомлены, поэтому хлопки фейерверков время от времени звучат за окном и сейчас.