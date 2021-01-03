Тропический пляж с генератором волн. Грандиозный бассейн для серферов, размером с 5 футбольных полей, появится в Москве

Аргументы Недели → Общество 13+

3 января 2021, 18:27 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве власти планируют создать кусочек морского побережья: с песчаными пляжами, пальмами, тропическим солнцем и двухметровыми волнами для занятия серфингом. Площадь этого комплекса составит 5 футбольных полей.

«В 2023 году планируем построить в Хорошёво-Мнёвниках первый в мире крытый центр для занятий сёрфингом. В бассейне размером с пять футбольных полей будут двухметровые волны, песчаный пляж, пальмы и яркий свет. Генератор волн планируют сконструировать так, чтобы одновременно в бассейне могли кататься до 80 человек разного уровня подготовки - от пятилетних детей до продвинутых сёрферов», - написал на свой странице в ВК столичный градоначальник.

Так же он понадеялся, что поскольку в Москве много любителей этого зрелищного спорта, «экзотический остров» им очень придется по душе. Многие пользователи Рунета оценили масштаб строительства и подивились новым перспективам для города, но далеко не все.

«В одной Москве все хорошо, а остальные печку дровами топят», «В Москве люди бездомные лежат в метро, на лавочках МЦД в морозы, нередко вижу, как многие роются в помойках. Может быть этот серфинг немного подождет, пожалуйста, создайте городскую службу помощи этим людям, невозможно все это видеть, сколько это будет продолжаться? Нам москвичам не нужен этот серфинг даром, нам нужно, чтобы люди не умирали на наших глазах», «Крыша рухнет под снегом, как уже было в аквапарке. Ведь снег зимой никто не отменит. Хорошо, если без жертв...», комментируют пользователи сети новость.