Уже женское дело. Впервые на работу в московском метрополитене вышли 12 женщин-машинистов электропоезда
3 января 2021, 18:05[ «Аргументы Недели» ]
Впервые на работу в московском метрополитене вышли 12 женщин-машинистов электропоезда. Ранее Минтруд сократил перечень запрещенных для женщин профессий, что позволило им работать машинистами в метро.
Красавицы в форме будут работать на Филевской линии метро. В следующем году планируется трудоустроить на работу не менее 50 женщин, пишет агентство городских новостей «Москва».
В Московском метрополитене женщины работали машинистами электропоездов с 1936 года, но в начале 1980-х годов был введен запрет на прием новых сотрудниц по этой специальности. Это объяснили защитой женщин от высоких нагрузок и неблагоприятных факторов труда. Но теперь уже защищать, видимо, не нужно.
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