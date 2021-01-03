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Уже женское дело. Впервые на работу в московском метрополитене вышли 12 женщин-машинистов электропоезда

, 18:05 [ «Аргументы Недели» ]

Уже женское дело. Впервые на работу в московском метрополитене вышли 12 женщин-машинистов электропоезда
Фото: соцсети

Впервые на работу в московском метрополитене вышли 12 женщин-машинистов электропоезда. Ранее Минтруд сократил перечень запрещенных для женщин профессий, что позволило им работать машинистами в метро.

Красавицы в форме будут работать на Филевской линии метро. В следующем году планируется трудоустроить на работу не менее 50 женщин, пишет агентство городских новостей «Москва».

В Московском метрополитене женщины работали машинистами электропоездов с 1936 года, но в начале 1980-х годов был введен запрет на прием новых сотрудниц по этой специальности. Это объяснили защитой женщин от высоких нагрузок и неблагоприятных факторов труда. Но теперь уже защищать, видимо, не нужно.

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