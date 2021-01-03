Более 1,6 тыс грантов за вклад в развитие МЭШ получили учителя в 2020 году

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3 января 2021, 17:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В 2020 году гранты за вклад в развитие проекта «Московская электронная школа» («МЭШ») получили 877 педагогов из 323 школ - всего было выдано более 1,6 тыс. грантов, больше всего - учителям английского языка, начальной школы, русского языка и литературы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Московские педагоги вносят большой вклад в развитие проекта - они загружают электронные образовательные материалы, которыми активно пользуются их коллеги и учащиеся. Чтобы поощрять самых активных авторов контента для библиотеки «МЭШ», правительство Москвы в 2017 году разработало систему грантов. Для получения гранта необходимо разработать сценарий урока, образовательное приложение или электронное учебное пособие и разместить его в библиотеке «МЭШ». Награду получают преподаватели, к материалам которых обратились более 500 раз. Размер гранта зависит от типа материала, а также от его востребованности среди других учителей. За все время было выдано 3 тыс. 603 гранта, получателями которых стали 1 тыс. 776 учителей из 473 школ Москвы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что библиотека «МЭШ» - это сервис проекта «Московская электронная школа», разработанный столичным департаментом образования и науки совместно с департаментом информационных технологий. В ней содержится более 50 тыс. сценариев уроков и более 8 тыс. видеоуроков. Кроме того, здесь можно найти свыше 1 тыс. 600 электронных учебных пособий, 348 учебников, более 130 тыс. образовательных интерактивных приложений, восемь уникальных виртуальных лабораторий и 245 произведений художественной литературы. Также для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ здесь размещено огромное количество тестовых заданий.