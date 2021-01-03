Тысячи жителей Кургана не имеют водопровода и ходят за водой с ведрами

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3 января 2021, 17:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Во многих районах 300-тысячного Кургана водоразборные колонки до сих пор являются единственным источником водоснабжения. В середине декабря 2020 года местные коммунальщики сообщили, что с начала зимы в городе замерзли 154 из 309 таких колонок.

В столице Зауралья Кургане рядом с вокзалом находится частный сектор. Люди здесь живут в бревенчатых домиках и двухквартирных бараках. Местные пенсионеры рассказывают, что жителям улиц Мамина-Сибиряка, Омской и Курганской, у которых нет водопровода, приходится искать работающие колонки по всему району.

У некоторых жителей водопровод есть, но когда температура опускается ниже 23°С, он замерзает. Чтобы этого не случилось, приходится оставлять кран открытым.

Пенсионерка Раиса Ивановна живет в маленьком доме. Она рассказала, что после перенесенного в 55 лет инсульта ей поставили вторую группу инвалидности. Сейчас она — ветеран труда, пенсия - 16 000 рублей. Еще 1800 ей платят за инвалидность.

«Только Путин! Никого, кроме Путина. А кто еще?», - заявляет женщина, когда разговор заходит о политике.

Если воду жителям привокзального района приходится искать, то избирательный участок № 919 - всегда рядом. В Зауралье на выборах всегда побеждают депутаты от «Единой России». 15 сентября 2020 года около 80% мандатов в региональный парламент досталось представителям правящей партии.

Привокзальный частный сектор Кургана знаменит своим попаданием в криминальные сводки. Здесь регулярно грабят и насилуют.

На перекрестке улиц Курганская и Петропавловская водоразборная колонка не работает уже порядка трех недель. Заявку на ее ремонт даже не оставляли, поскольку, по словам местного жителя, «до «Водоканала» можно дозваниваться весь день». 47-летний Сергей рассказал, что от колонки запитаны многие ближайшие дома, которые забирают всю воду из подземного колодца, в результате воды в колонке просто не остается. Реже перемерзают «инженерные устройства» на пятачках и отшибах, потому что к ним запитано меньше домов. На эти колонки за водой и ходят люди.

Местная жительница всю жизнь работала учителем младших классов. Ее зарплата составляет 12 тысяч рублей. В доме учительницы нет водопровода и газа. По ее словам, водопровод стоит сделать больше 100 000 рублей. За колонку с водой женщина ежемесячно платит 28 рублей 50 копеек, печь топит дровами.

Задача полного подключения Кургана к центральному водоснабжению на повестке у местных властей не стоит, поскольку осенью прошлого года здесь стоял другой вопрос - о полном отключении. По сообщениям СМИ, мэрия задолжала водоснабжающему предприятию АО «Водный Союз» 230 миллионов рублей, из-за чего весь город мог остаться без воды. Хорошо, что этого не произошло.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков, отправляясь в Москву для встречи в правительстве и переговоров с инвесторами, написал в своем Instagram:

«Если на улице тучи и сумрачно. Если на душе тоже не очень, а творческие муниципалы опять „пересолили“ асфальт. Надо лишь помнить - над любыми тучами, в любую погоду и в любое время года всегда, неизменно светит солнце, кто бы что ни говорил».