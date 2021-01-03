Новые цифры смертности от COVID-19 в России оказались существенно выше озвученных ранее

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3 января 2021, 15:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Эхо Москвы

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В конце 2020 года вице-премьер Татьяна Голикова озвучила цифры смертности в России от коронавируса, которые рисуют совершенно иную картину летальности, по сравнению с той, которая была представлена нам ранее.

Сообщая о количестве умерших в период с апреля по ноябрь и ссылаясь на данные Росстата, Татьяна Голикова назвала такую цифру: «70921 умерший – это умершие исключительно от причины смертности «ковид», он официально подтвержден и не подвергается никакому сомнению». При этом прозвучало, что еще 45109 смертей — это умершие от других причин, «не от ковида, но во всех этих случаях был у умершего положительный тест на ковид». Получается, что общее количество зарегистрированных умерших с установленным диагнозом коронавирусной инфекции – 116030.

Можно отметить кардинальное расхождение данных Коммуникационного центра Правительства России по состоянию на 30 ноября 2020 года с информацией Голиковой, даже если взять умерших исключительно от COVID-19 - 40624 человека против 70921.

На брифинге, проведенном в канун Нового года, вице-премьер назвала еще одну страшную цифру: 81% прироста общей смертности за январь-ноябрь 2020 года «приходится на ковид и последствия заболевания ковидом». Если взять данные Росстата по приросту смертности за январь-ноябрь 2020 года – 229,7 тыс. человек (так называемая «избыточная смертность»), вычисляем по названному проценту количество умерших от COVID-19: 186,1 тыс. человек? Даже если учитывать максимальную из названных выше цифр – 116030 человек, то получается 50,5% от 229,7 тыс. человек. Откуда 81%?

Похоже, что правительство стало вынуждено давать по умершим от COVID-19 более достоверные цифры, которые существенно отличаются от суммарных данных на основе оперативной информации. Но даже к этим цифрам есть большие вопросы.

Если мы возьмем минимум из озвученных – почти 71 тыс. умерших в апреле-ноябре 2020 года, и учтем, что только в ноябре 2020 года умерло, по данным Росстата, 23,6 тыс. человек, у которых COVID-19 был признан в качестве основной причины смерти, то с учетом декабря, число умерших от COVID-19, как основной причины смерти, может по итогам 2020 года быть близким к 100 тыс. человек. Это означает, что не только по общему числу зараженных — более 3,2 миллионов человек, но и по числу умерших Россия уже сегодня находится в числе неблагополучных стран.

Если власть решила предоставить россиянам более достоверные цифры, то и выводы необходимо делать соответствующие. Может стоит признать, что с COVID в России ситуация тяжелейшая, и не отказываться от введения локдауна и комендантских часов, как это делают в других странах?