Жизнь есть только в Москве, а Воркута превращается в город-призрак

Аргументы Недели → Общество 13+

3 января 2021, 17:39 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: из открытых источников

Воркута превращается в город-призрак. Каждый год отсюда уезжает 2000 человек, еще 800 умирают от старости. Полупустые, полуразрушенные районы и отключенные от коммуникаций дома, в которых живут люди, напоминают картину постапокалиптического триллера.

Но как пишут пользователи сети, такая ситуация не только в Воркуте, народ бежит со всей России, оставляют насиженные места, бросают квартиры подаются в города, где хоть как -то можно выжить и найти работу. Многие считают, что нормальная жизнь есть только в Москве.

«У нас тоже, примерно такая же картина. Дома старые, за последние лет 15-20 никто ремонт не делал. Крыши протекают, очень ветхие. Жители домов сами скидываются и делают ремонт подъездов. У нас нет в домах канализации, все бежит прямо в подвал. Нет дверей в подвалы и подъезды, люди сами из чего было сделали двери, стоит вечная вонь из подвалов, а весной можно почувствовать весь спектр ароматов канализации. Я ушла из своей квартиры в 2003 году, когда зимой стены покрылись инеем. Но зато каждый месяц сдирают на капремонт. я платить отказалась, сказала, когда увижу, что хоть что-то делают, начну платить. И это было когда эти поборы на капремонт только ввели. Зачем нам ждать до 33 года? Когда нашим домам нужен практически вчера. Я больше, чем уверена, что в 33 году эти деньги исчезнут и никто ничего делать не будет», - написала подписчица из Челябинска.

«По всей стране такие поселки и села призраки», «Стабильность. Стабильно пачками вымирают города», «Фильм ужасов. А это же реальность», - поддерживают автора пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ????Новости России ⚙️24/7 (@zhiza24)