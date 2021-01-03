Фёдор Смолов опубликовал новогодние фото. Футболист встретил Новый год с внучкой Ельцина на острове Сен-Бартс
3 января 2021, 13:53[ «Аргументы Недели» ]
Российский футболист, нападающий «Локомотива» Федор Смолов встретил Новый год со своей любимой девушкой. О романе 30-летнего футболиста и 18-летней внучки экс-президента России Бориса Ельцина Марии Юмашевой стал известно более года назад.
Смолов выложил в Instagram фото новогодней вечеринки в компании Марии и друзей. Праздновали в доме родителей Юмашевой на острове Сен-Бартс в Карибском море. Компания молодых людей сфотографировалась около бассейна. «Люблю этих детей», — подписал снимок Смолов.
Остров Сен-Бартс называют «островом миллионеров», там предпочитают отдыхать звёзды Голливуда, знаменитые спортсмены, состоятельные люди, сообщает KP.RU.
Смолов и 2020 год встречал с Марией Юмашевой в этом месте. Мария - дочь младшей дочери Ельцина Татьяны и ее супруга Валентина Юмашевых.
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