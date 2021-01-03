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Театр Ленком поздравляет с Новым Годом

, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]

Театр Ленком поздравляет с Новым Годом
Ленком, декабрь, фото Галины Богдановой, facebook.com

Дорогие друзья и коллеги!

Поздравляем Вас с Новым годом! Желаем всем нам тёплых объятий, открытых границ, ярких премьер и много-много здоровья.

Спасибо, что весь этот странный и непростой год вы были с нами на все 100 % . Бесстрашно приходили в зал на все 25%. С терпением и понимаем относились к вынужденным изменениям в репертуаре. Наш театр поздравляет вас с Новым 2021 годом!  Все пожелания  в нашем специальном новогоднем видеообращении.  Будьте здоровы и счастливы!

Авторы видео - Иван Агапов, Алексей Скуратов, Павел Капитонов.

Смотрите наше  видеопоздравление!

 

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