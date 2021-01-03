В России изменён порядок выплат пенсии гражданам, переезжающим за границу

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3 января 2021, 13:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

В России изменён порядок выплат страховой пенсии гражданам, переезжающим из страны на постоянное место жительства (ПМЖ) в другие государства. Порядок выплаты пенсионерам, уезжающим из России за границу на ПМЖ, изменило правительство. Получать пенсии смогут граждане, кто переехал не более 10 лет назад.

Для получения выплаты россиянам за границей нужно собрать необходимые документы.

Постановление опубликовал кабмин. В документе указано: «При последующем подтверждении факта нахождения гражданина в живых и представлении иных необходимых документов (информации) выплата пенсии возобновляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, получены все необходимые документы, в случае если со дня прекращения выплаты пенсии прошло не более 10 лет».

Суммы страховой пенсии будут выплачиваться за прошедшее время, но не более чем три года, предшествующие месяцу, с которого возобновлена выплата пенсии.