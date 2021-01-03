Латвийский юрист: Михаил Ефремов не смог бы «сбежать» в Латвию

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3 января 2021, 12:22 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Михаил Ефремов, фото: соцсети

В латвийских СМИ появилась информация о том, что после ДТП актер Михаил Ефремов хотел сбежать в Латвию. СМИ Латвии ссылаются на российские издания. Почему Латвия? И смог бы актер «совершить побег»?

СМИ, как оказалось, располагает информацией, что актер собирался бежать от преследования правоохранительных органов, но его отговорили. Кто? Есть информация (или слухи), что это был Эльман Пашаев, который «числился» адвокатом у актера. Страну, которую выбрал Михаил Ефремов оказалась Латвия: в Юрмале у актера есть дом и вид на жительство.

Сегодня уже известно, что Михаил Олегович отбывает наказание там, где положено. Но мог ли бы актер «сбежать» в Латвию и «уйти» от наказания?

Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели» комментарии экс-главы Конституционного суда Латвии, юриста Гунарса Кутриса:

«Г-н Ефремов мог, конечно, строить различные планы, мечтать… Но я думаю, что он человек умный и прекрасно понимал, что такой «ход» невозможен. Другой вариант – слухи СМИ. Насколько я понимаю, Михаил Ефремов является гражданином России. И имеет вид на жительство в Латвии, так как является владельцем дома… Двух домов. Каким образом он смог бы выехать в Латвию? Я говорю о официальном варианте. Человек находился под следствием. Его обвиняли в серьезном преступление, ему, это было ясно сразу, грозил реальный срок, а он «захотел сбежать» в страну ЕС. Кто бы официально позволил ему это сделать? Следователи, прокуроры РФ? Не смешите меня! Допустим, что он (каким-то образом) прибыл в Латвию… Между Россией и Латвией есть договор о выдачи людей, которые совершили уголовные преступления. Могу сказать с уверенностью, что Латвия выдала бы Ефремова России. Какие основания его принимать в Латвии? Он же популярный, обеспеченный человек. Его кто-то ущемлял в России на политической почве? На религиозной? Разве при такой народной любви, симпатии власти к нему, он подвергался дискриминации? Это даже не очень смешно! Такие разговоры просто глупы!

Кстати, пользуясь случаем, я бы хотел поздравить всех нас с Новый годом! Очень надеюсь, что он принесет нам спокойствие, решение многих проблем и мира в душе. Искренне хочу пожелать, чтобы мы были здоровы, счастливы и хоть иногда находили время лично для себя – просто могли спокойно, мирно отдохнуть в компании близких друзей!»