В столице расширен список категорий граждан для вакцинации от COVID-19
3 января 2021, 12:15[ «Аргументы Недели» ]
В столице расширяется список категорий граждан для вакцинации от коронавируса. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.
«Чтобы расширить доступ москвичей к прививке от COVID-19, с понедельника, 4 января 2021 года мы открываем запись на вакцинацию для работников банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней», - написал мэр.
Он напомнил, что пункты вакцинации работают ежедневно, без выходных.
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