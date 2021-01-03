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В столице расширен список категорий граждан для вакцинации от COVID-19

, 12:15 [ «Аргументы Недели» ]

В столице расширен список категорий граждан для вакцинации от COVID-19
Фото: соцсети

В столице расширяется список категорий граждан для вакцинации от коронавируса. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

«Чтобы расширить доступ москвичей к прививке от COVID-19, с понедельника, 4 января 2021 года мы открываем запись на вакцинацию для работников банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней», - написал мэр.

Он напомнил, что пункты вакцинации работают ежедневно, без выходных.

ГБ

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