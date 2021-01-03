С 3 января начинают работу около 140 онлайн-групп «Московского долголетия»

Аргументы Недели → Общество 13+

3 января 2021, 12:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Онлайн-группы «Московского долголетия» возобновят работу 3 января. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Участники проекта «Московское долголетие» смогут не прерывать занятия в праздничные дни. С 3 января снова начнут работать онлайн-группы по 19 направлениям. Продолжатся занятия по иностранным языкам, пению, рисованию, танцам, истории искусств и краеведению, гимнастике, общефизической подготовке, художественно-прикладному творчеству, лекции о здоровом образе жизни, онлайн-экскурсии и другие. Всего в новогодние каникулы будет открыто около 140 онлайн-групп», - говорится в сообщении.

Отмечается, что посмотреть расписание и записаться на онлайн-занятия можно, заполнив форму на сайте или позвонив по телефону территориального центра социального обслуживания своего района. Контакты указаны в разделе «Как стать участником».

«Участники проекта «Московское долголетие» привыкли к активному образу жизни, поэтому для тех, кто не хочет прерывать обучение, онлайн-занятия возобновятся уже с 3 января. Они помогут с пользой провести длинные новогодние каникулы, поддержать физическую активность и оставаться в тонусе. Преподаватели проекта подготовили тематические новогодние уроки. Например, на занятиях по иностранным языкам участники будут разучивать поздравления на разных языках, а на уроке компьютерных технологий расскажут, как создать электронную открытку», - приводятся в сообщении слова руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Евгения Стружака.

Как уточняется в материале, также в социальных сетях проекта «Московское долголетие» выйдет серия праздничных видеоуроков. Участники узнают необычные рецепты и способы упаковки рождественских подарков, увидят мастер-классы психологов, спортивные тренировки и многое другое. Посмотреть уроки можно в официальных аккаунтах проекта в социальных сетях Instagram, Facebook, «Одноклассники», «ВКонтакте» и на YouTube-канале.