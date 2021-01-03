ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В аэропортах Москвы 3 января несколько десятков авиарейсов задержаны из-за погодных условий

, 12:07 [ «Аргументы Недели» ]

В аэропортах Москвы 3 января несколько десятков авиарейсов задержаны из-за погодных условий
Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В аэропортах Москвы в воскресенье, 3 января, из-за погодных условий задержаны несколько десятков рейсов. По данным сервиса «Яндекс.Расписание», в аэропорту Внуково были задержаны 10 рейсов, три рейса отменены.

В Домодедово отложены вылеты восьми рейсов. В Шереметьево пять авиарейсов были отменены, семь - задержаны. В Жуковском все авиарейсы осуществляются по расписанию.

Напомним, 31 декабря тысячи пассажиров застряли в столичных воздушных гаванях из-за ледяного дождя.
Особенно много пассажиров собралось в Домодедово. Перед Новым годом почти 150 рейсов в трех столичных аэропортах были перенесены на позднее время.

ИЧ

В мире

Сторонники Трампа анонсировали шествие в Вашингтоне в день утверждения итогов выборов

Сторонники Трампа анонсировали шествие в Вашингтоне в день утверждения итогов выборов

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа намерены 6 января организовать шествие в Вашингтоне, когда конгресс будет утверждать результаты голосования выборщиков.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью