В аэропортах Москвы 3 января несколько десятков авиарейсов задержаны из-за погодных условий

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3 января 2021, 12:07 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В аэропортах Москвы в воскресенье, 3 января, из-за погодных условий задержаны несколько десятков рейсов. По данным сервиса «Яндекс.Расписание», в аэропорту Внуково были задержаны 10 рейсов, три рейса отменены.

В Домодедово отложены вылеты восьми рейсов. В Шереметьево пять авиарейсов были отменены, семь - задержаны. В Жуковском все авиарейсы осуществляются по расписанию.

Напомним, 31 декабря тысячи пассажиров застряли в столичных воздушных гаванях из-за ледяного дождя.

Особенно много пассажиров собралось в Домодедово. Перед Новым годом почти 150 рейсов в трех столичных аэропортах были перенесены на позднее время.